Accoltella due compagni durante le prove di uno spettacolo: arrestato. Le due vittime gravi

Meningite, bambina di 4 anni morta in tre giorni: «Stroncata da emicrania e febbre»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hadi studi durante leteatrale e per questo unè stato: ora è accusato di tentato omicidio. I due studenti accoltellati, invece, sono ricoverati ancora in ospedale, in condizioni gravi., giovane studente dell'università di, nel Connecticut, stava facendo delle prove con alcuni compagni per un laboratorio e all'improvviso ha accoltellato due altri studenti, per poi fuggire dall'ateneo. È accaduto nel pomeriggio di domenica scorsa.Dopo la fuga a piedi dal campus,si è arreso circa due ore dopo, quando è stato trovato dalla polizia nei pressi di una foresta situata a circa un chilometro di distanza. Le duehanno riportato ferite gravi alla schiena e al torace. Uno di loro resta ancora ricoverato in terapia intensiva., originario di San Diego, in California, è stato arrestato e si trova attualmente in carcere, con una cauzione di un milione di dollari. Dovrà comparire in tribunale il prossimo 15 aprile.