Si accascia sul motorino e l'amico lo abbandona, 18enne muore solo in strada dopo essere stato accoltellato

Ferito con unvienedopo essere stato s. Così è stato lasciato un adolescente a a Camberwell, a Londra. Alcune immagini mostrano il veicolo viaggiare, fino a quando il 18enne non si accartoccia su se stesso e viene fatto scivolare dal mezzo e lasciato in strada.Alcuni passati, come riporta l' Independent , si sono accorti di quello che era successo e hanno chiesto aiuto. Per il ragazzo però purtroppo non c'è stato nulla da fare ed è arrivato in ospedale già senza vita. «Il suo amico ha fermato il motorino e lo ha semplicemente respinto. Ha urlato "aiutalo, aiutalo, è stato pugnalato"», ha raccontato uno dei testimoni che è rimasto scioccato dall'azione dell'altro giovane.Ora la polizia sta indagando su cosa possa essere accaduto. Il sospetto maggiore è che i ragazzi abbiano tentato una rapina e uno di loro sia stato ferito, ma non si esclude nemmeno una lotta tra "bande". Stanno crescendo a Londra i casi di giovani e anche giovanissimi accoltellati in strada, un fenomeno che inizia a preoccupare i residenti e che le autorità stanno cercando di contrastare con ogni mezzo. Per questo i poliziotti hanno messo a disposizione un numero di telefono specifico per segnalazioni di questo tipo.