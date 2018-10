Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Constance Robertson, un insegnante 25enne della Louisiana non solo ha avuto, ma ha permesso che i loro incontri venissero filmati, anche all'interno dell'istituto scolastico dove spesso si consumavano.La docente avrebbe approfittato di un incontro, che si tiene all'interno della scuola, allo scopo di incoraggiare gli alunni. Si tratta di una manifestazione a cui prendono parte sia gli studenti che i loro insegnanti, ma proprio in quel giorno pare che la donna abbia convinto il 16enne a seguirla e che abbiano fatto sesso in classe approfittando dell'assenza di tutti. Come riporta la stampa locale però la Robertson è stata incastrata dai video girato dal 16enne che avrebbe iniziato a condividerli con alcuni compagni.Il ragazzo si vantava con i suoi coetanei per quello che accadeva con la professoressa, fin quando i video non sono stati visti da un adulto che ha deciso di sporgere denuncia. L'insegnante è stata arrestata e licenziata immediatamente dalla scuola, dopo aver visto i video, che la polizia ha tenuto come prove, ha confessato di aver avuto una relazione con lo studente.