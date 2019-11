Papà orco abusa delle figlie adottive: una è disabile. Ma non andrà in carcere, ecco perché

Mamma abusa del figlio il giorno del suo primo complenno fino ad ucciderlo

Martedì 19 Novembre 2019, 12:15

, ma evita il carcere. Steven Wells, 49 anni, dell'Indiana ha ammesso di aver stuprato per anni le sue figlie minorenni,La più piccola avrebbe anche delle disabilità, il che significa che ha una capacità mentale per un bambino di sette anni. Nonostante l'ammissione però il papà orco non andrà in carcere.A denunciare l'uomo è stata la figlia maggiore che presso un Centro per le opportunità giovanili locale. L'adolescente ha raccontato quello che lei e la sorella erano costrette a subire. La giovane ha aggiunto che non voleva che il papà andasse in carcere, ma è scattata comunque una denuncia. L'uomo è stato condannato dopo che è emerso che le violenze andavano avanti da almeno 5 anni. Il giudice ha stabilito 6 anni di carcere, ma in appello, grazie a un patteggiamento, ha ottenuto la sospensione della condanna.