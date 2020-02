Abusa di un ragazzo di 14 anni e lo costringe a vendere droga, arrestata una 22enne

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 16:23

Unaper poi. Irabelis Carrazana, 22 anni, ha iniziato a molestare l'adolescente l'anno scorso, tre anni prima dell'età del consenso a Miami, dove entrambi vivono.La donna ha poi costretto il minore a vendere droga esponendolo ai malvivendi delle bande del narcotraffico. La 22enne ha così spinto il ragazzo ad andare in giro e a raccogliere i soldi delle vendite. Se i conti non tornavano se la prendeva con lui continuando a ricattarlo tramite il video.Quando è stata fermata dalla polizia, come riporta il Sun , l'analisi dei tabulati telefonici ha portato a galla il ricatto che teneva in piedi ai danni del ragazzo. Gli abusi e lo spaccio di droga sono risultati degli aggravanti ai suoi reati. A breve inizierà il processo a suo carico.