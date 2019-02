Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

di duema il giudice gli dà uno, ritenendo parzialmente responsabili le ragazze. Raymond Soden, 67 anni, ha indotto le minori a inviargli delle loro foto di nudo su Facebook e di avergli proposto del denaro per fare sesso con lui. Nonostante le forti accuse peròsubito dalle vittime e ha dato uno sconto di pena al pedofilo.Michael Gibbens della Contea di Leavenworth, in Kansas, è finito un un vortice di polemiche per aver dimezzato la pena all'uomo accusato di abusi sessuali. Il giudice, infatti, ha definito il comportamento delle ragazze criminale, ritenendo che i veri aggressori siano stati proprio le giovani. Secondo la stampa locale , le ragazzine sono state ritenute a loro volta colpevoli perché avrebbero accettato la trattativa. La legge del Kansas prevede però che nel caso di minori di 16 anni, quindi incapaci di autodeterminarsi, si tratta comunque di corruzione.Per questo motivo la sentenza del giudice non è stata affatto apprezzata e centinaia di persone hanno manifestato la loro disapprovazione. Gibbens però è rimasto irremovibile nelle sue posizioni, affermando di non comprendere il tipo di trauma che possano aver avuto le ragazze da questa storia, visto che di fatto, non 'è mai stato alcun tipo di contatto fisico.