Abusa della figlia della compagna quando lei è a lavoro, la donna lo sorprende a toccare la bambina

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Febbraio 2020, 13:13

Lascia lacon il suo compagno ma. Donovan L. Wilson, 28enne di Chicago, ha abusato sessualmente di una bambina dapprofittando dell'assenza della mamma di lei che era a lavoro. La donna pensava dimentre l'uomo ha commesso un atto terribile.A scoprire tutto è stata la donna stessa. La mamma aveva preso i figli più piccoli per metterli a letto al piano di sopra, ma quando è scesa ha notato che il compagno toccava la sua bambina nelle parti intime, così ha iniziato a gridare per poi afferrare la piccola e portarla via di casa. La donna si è rifugiata a casa di una parente e da lì ha chiamato la polizia spiegando quello che era successo. A quel punto la bamina ha raccontato che non era la prima volta che succedeva e ha ricordato di aver subito le molestie anche in passato.Immediatamente per il 28enne sono scattate le manette, come riporta anche il Sun, e ora dovrà essere sottoposto a un processo rischiando dai 20 ai 40 anni di carcere.