Abusa di bambini per denaro: «Ho guadagnato 2 mila euro mostrando quello che facevo su Skype»

Lunedì 11 Novembre 2019

Christine Callaghan, 33 anni, è stata pagata da Dean Petley, 30 anni, per avere dei rapporti sessuali con unaper poi mostrare tutto sutramite una videochiamata. La donna ha ammesso quattro accuse di abusi sessuali su minori alla Isleworth Crown Court.La coppia è stata trovata a seguito dell'arresto di una donna, una pedofila condannata a 12 anni. Le immagini delle piccole vittime erano tutte su dei siti pedopornografici e tra i vari account c'erano anche quelli di Christine Callaghan e Dean Petley con i nikname "Devil B **** 666" e "DomTabooSlut". L'uomo, come riporta Metro , aveva proposto alla donna dei soldi, la pagava perché lei facesse sesso con dei bambini molto piccoli e riprendesse tutto su skype durante le videochiamate con lui.La 33enne era riuscita a guadagnare oltre 2 mila euro adescando e abusando dei bambini nella città di Cipro, dove viveva da tempo. La polizia ha sequestrato i computer dei due coppia trovando diverse immagini e video di abusi su minori. Per diverso tempo la donna ha negato ogni coinvolgimento, ora ha ammesso di aver abusato di 9 bambini ed è stata condannata insieme al suo complice.