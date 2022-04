Abramovich, sequestrata la villa da 120 milioni in Costa Azzurra: qui visse Edoardo VIII quandò abdicò al trono

Un altro sequestro eccellente per Roman Abramovich, ex patron del Chelsea. Le autorità francesi hanno sequestrato una villa da 120 milioni di dollari appartenente all'oligarca russo. La dimora storica, situata sulla lussuosa Riviera, era stata precedentemente affittata dal re Edoardo VIII dopo aver abdicato al trono britannico per sposare la divorziata Wallis Simpson. La proprietà è una delle 12 residenze francesi di proprietà di Abramovich in tutto il paese, tutte sequestrate nelle ultime settimane, secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Il castello della Croe

Abramovich, che ha un patrimonio netto di 8,3 miliardi di dollari, è molto legato al suo castello in Costa Azzurra, conosciuto come Château de la Croë. Nel 1952 il castello fu acquistato dall'armatore greco Aristotele Onassis. Nel 1970 fu colpito da un vasto incendio che danneggiò sia la struttura che il parco circostante. Dopo tre decenni di abbandono, la proprietà fu acquistata nel 2004 da Abramovic per circa 30 milioni di euro che spese in lavori di ristrutturazione.

La villa dove Churchill festeggiò l'anniversario di matrimonio



L'oligarca ha aggiunto una piscina sul tetto, una gigantesca palestra e un home cinema al palazzo, costruito per la prima volta nel 1926. Château de la Croë - che vanta 12 camere da letto e otto bagni - si trova su 12 acri di terra sontuosa a pochi passi dal Mar Mediterraneo. Re Edoardo VIII iniziò ad affittare la casa nel 1938, meno di due anni dopo aver abdicato al trono britannico. Il reale usò la residenza come casa di vacanza con sua moglie Wallis Simpson, dove ospitò alcune delle persone più potenti del mondo. L'ex primo ministro britannico Winston Churchill e la moglie Clementine celebrarono il loro 40° anniversario di matrimonio allo Château de la Croë nel 1948.



Secondo il Daily Mail, le autorità francesi hanno sequestrato e congelato un totale di 33 proprietà dei russi da quando Putin ha ordinato l'invasione dell'Ucraina a febbraio. GUARDA ANCHE L'oligarca russo Roman Abramovich implora gli amici di prestargli 1 milione di dollari per pagare il personale "Il congelamento dei beni immobili significa che non possono essere venduti o utilizzati per il reddito da locazione", ha affermato una fonte, affermando che sperano che la mossa aiuti gli oligarchi russi a fare pressione su Putin affinché metta fine alla guerra. "Fa tutto parte del programma di sanzioni contro la Federazione Russa in risposta alla sua invasione dell'Ucraina", ha aggiunto la fonte. Le autorità francesi stanno anche sequestrando superyacht ed elicotteri dai ricchi russi. Il valore dei beni sequestrati ammonta attualmente a oltre 27 miliardi di dollari.



