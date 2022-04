Abramovich vende il Chelsea, cessione a un passo: in pole lo svizzero Wyss. Un affare da quasi 5 miliardi

Roman Abramovich è pronto a vendere il Chelsea per una cifra enorme: ben 4.7 miliardi di euro. «Lo svizzero Hansjoerg Wyss, 86 anni, ha vinto la gara per il club londinese Chelsea Fc. Il consorzio miliardario svizzero guidato dal 48enne Todd Boehly è stato scelto dalla banca commerciale newyorkese Raine ed ha eliminato i restanti concorrenti». Lo conferma, dopo le prime indiscrezioni del «Wall Street Journal» il portale svizzero Blick.

«Il governo britannico deve ancora approvare l'acquisizione, poiché i beni dell'attuale proprietario Roman Abramovic sono stati congelati dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il consorzio americano-svizzero deve sborsare 3,5 miliardi di sterline, circa 4,7 mld di euro per il Chelsea. Mai prima d'ora una cifra così alta è stata spesa per l'acquisizione di una squadra sportiva professionistica. I due uomini d'affari insieme ammontano a una fortuna stimata in 10 miliardi di dollari. Dietro il consorzio c'è la società di investimento americana Clearlake Capital, con sede in California».

