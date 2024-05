Aborto spontaneo, arriva il congedo per le mamme e i papà (dipendenti pubblici): «È doloroso a livello fisico e emotivo»

di Morgana Sgariglia

I dipendenti pubblici del Belgio potranno avere il congedo per aborto spontaneo. Il governo garantisce due giorni di congedo per le donne che subiscono la perdita di gravidanza e per i loro partner. Il nuovo provvedimento approvato venerdì dal consiglio dei ministri è stato introdotto dalla ministra del servizio civile, Petra De Sutter, che è una ginecologa.

Il motivo dell'introduzione della misura

La ministra ha fatto sapere che l'interruzione di una gravidanza è «fisicamente ed emotivamente doloroso» ed è importante riconoscere il dolore e la perdita che comporta.

«Le persone che perdono una gravidanza spesso affrontano la cosa da sole perché non sanno come gli altri reagiranno al loro dolore - spiega - Trasformando in legge questo congedo di due giorni, spero di contribuire a rompere questo tabù e ad aprire una discussione sulla perdita di gravidanza».

Chi ha diritto a congedarsi

Hanno diritto a due giorni di congedo le persone che devono affrontare una perdita di gravidanza prematura sotto i 180 giorni. Devono aver già informato il loro datore di lavoro di essere incinte.

Le lavoratrici dipendenti in Belgio hanno diritto fino a quindici settimane di congedo di maternità, mentre le lavoratrici autonome hanno diritto a dodici settimane di congedo per gravidanza.

