Abbraccia i passanti in un centro commerciale: «Sono positivo al Covid, ora lo sei anche tu»

gira per ilad abbracciare i passanti. Un uomo è stato individuato dalla polizia di Springfield, negli Usa, come un possibile ", per questo le autorità si sono messe sulle sue tracce chiedendoL'uomo, immortalato dalle immagini delle telecamere di sicurezza del centro commerciale avrebbe abbracciato diversi passanti lo scorso 15 agosto, dicendo ad ognuno: «Ti sto abbracciando, sono positivo al Covid. Ora anche tu sei contagiato». Tra le persone che avrebbe abbracciato e che hanno denunciato i fatti, ci sarebbero anche soggetti deboli, con malattie pregresse, tra loro anche un uomo da poco guarito dal cancro.Le autorità stanno ora cercando di risalire alla sua identità per fermarlo e fargli delle domande cercando di verificare l'effettiva positività o meno al covid-19.