Lascia il lavoro per uscire con 50 ragazze diverse: la sfida incredibile di uno youtuber. Ecco com'è andata

Cinquanta appuntamenti con altrettante ragazze. Un obiettivo che tanti forse invidieranno ad un giovane youtuber e tiktoker che, dopo aver lasciato il lavoro, ha deciso di uscire con 50 ragazze.

Lascia il lavoro per uscire con 50 ragazze

Il suo nome è Matthew Wurnig, ha 25 anni e vive negli Stati Uniti, dove da tempo cercava di sfondare prima come youtuber e poi come tiktoker. Poi, all'inizio del lockdown, l'idea geniale: organizzare 50 appuntamenti con altrettante ragazze, una per ogni Stato Usa. «L'idea mi è venuta quando ho scoperto che Tinder permetteva di cambiare la localizzazione» - spiega il giovane - «A quel punto, ho iniziato a mettermi in contatto con diverse ragazze da ogni singolo Stato. Per tutto il 2020 ho parlato con loro su Zoom, poi alla fine dell'anno ho deciso di lasciare il lavoro e dedicarmi a tempo pieno a questo progetto».

Il viaggio negli Usa

Un'avventura romantica, social e 'on the road', quella di Matthew. Per tanti mesi, il 25enne ha guidato per tutti gli Stati Uniti, ad eccezione ovviamente dell'Alaska e delle Hawaii, che ha raggiunto in aereo. Nel 2021 è riuscito a concludere la sua personale impresa, ripetendola anche quest'anno. Oltre agli spostamenti, lo sforzo più grande, per sua stessa ammissione, è stato cercare di organizzare primi appuntamenti originali e diversi tra loro. «In alcuni casi ci hanno pensato direttamente le ragazze, che mi hanno portato a visitare i loro luoghi preferiti» - ha spiegato il 25enne - «Per il resto, penso di aver fatto di tutto: sport estremi, escursioni, arrampicate, partite, gite in mongolfiera, paintball...».

Il successo social

Sia su YouTube che su TikTok, i video di Matthew hanno spopolato. Solo su TikTok e solo nel 2022, questo ragazzo ha accumulato quasi 600mila diversi utenti che lo hanno seguito costantemente durante il suo viaggio da una parte all'altra degli Stati Uniti. A questi, vanno aggiunti coloro che lo hanno seguito lo scorso anno, durante la prima 'stagione'. Ed ora, visto il successo, Matthew si dice molto ambizioso: «Il format funziona, mi piacerebbe farlo diventare un reality show per la tv».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 22:04

