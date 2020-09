2021 senza banane: l'eruzione del vulcano Sangay in Ecuador ha distrutto 55mila ettari di piantagioni

Pazzesca eruzione del vulcano Sangay: intere città ricoperte di cenere VIDEO

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2021 rischiamo di non vedere banane sulle nostre tavole, avvertono gli esperti. Come mai? Perché la recente eruzione del vulcano Sangay ha ricoperto di cenere le piantagioni dell'Ecuador, fra i maggior esportatori mondiali del frutto tropicale.Oltree ricoperti dalla cenere vulcanica, scrive El Comercio. Le province di Guayas e Los Rios son le più colpite. Contando che la produzione solo di quest'area si aggira attorno al 25-30% di tutte le esportazioni globali di banane, il disastro in corso appare piuttosto evidente. Secondo le stime,ormai, ricoperte dalla cenere sprigionata dal vulcano Sangay domenica 20 settembre., coordinatore del consorzio delle aziende produttrici ed esportatrici di banane, ha spiegato al giornale El Comercio: «La caduta della cenere interrompe il processo di maturazione del banano», per questo si stima una perdita di almeno un terzo dei raccolti. Ciò significa che l'esportazione di banane dall'Ecuador, comprese quelle dirette al nostro Paese, subirà un drastico calo nei prossimi mesi.