«Abbiamo promesso di non mangiarci a vicenda»: il racconto della famiglia sopravvissuta 38 giorni alla deriva nell'oceano

di Redazione Web

Era in barca a vela con la famiglia quando ha sentito una serie di colpi preannunciare il disastro. Era il 1972 e Douglas Robertson aveva 18 anni. Sulla goletta, la Lucette, c'era lui, i suoi fratelli, i genitori e un uomo che si era accodato per raggiungere la Nuova Zelanda. Per 18 mesi avevano navigato intorno al mondo. Quel giorno l'imbarcazione fu attaccata e affondata da tre orche assassine. Ebbero pochi secondi per afferrare tutto ciò che potevano e fiondarsi sul canotto di salvataggio, quello su cui passarono 38 giorni, alla deriva nell'Oceano Pacifico.

Il racconto dei sopravvissuti

Sulla barca c'erano sei persone: i gemelli Neil e Sandy, di 11 anni, Douglas di 18, i genitori e il 23enne Robin Williams. Come riporta il Daily Mail, si ritrovarono alla deriva a 200 miglia dalle Isole Galapagos, senza mappe, una bussola o strumenti di navigazione, con una scorta d'acqua sufficiente per 10 giorni e tre giorni di razioni di emergenza. Così è iniziata la loro lotta per la vita.

«Ogni notte guardavamo il sole tramontare e ci chiedevamo se saremmo ancora qui a vederlo sorgere la mattina dopo», racconta Douglas Robertson. L'uomo oggi ha 71 anni ed è padre di cinque figli. La maggiore, in onore della barca, si chiama Lucette. La sua famiglia decise di partire dopo aver ascoltato un programma alla radio che parlava della circumnavigazione del globo: «Mio padre ha deciso che eravamo degli idioti ignoranti che avevano bisogno di un'istruzione all'università della vita, anche se quella era solo una storia inventata per giustificare la sua voglia di viaggiare», ha spiegato.

L'attacco è avvenuto mentre erano diretti alle Isole Marchesi, nel Pacifico meridionale. «Ho sentito un forte rumore dietro di me - ricorda il 71enne -.

Il sesto giorno, senza più cibo, videro passare una nave. Ma ignorò il loro razzo segnaletico. Sembrava arrivata la fine. C'erano delle infiltrazioni d'acqua nella scialuppa e per evitare di affondare la mantenevano gonfia con la bocca. Mangiavano catturando qualche pesce e una tartaruga, di cui bevvero il sangue. Per idratarsi succhiarono anche gli occhi dei pesci. «Ma non potevi pensare alla morte: dovevi pensare al compito successivo: svuotare la zattera, pescare un pesce, sopravvivere per un'altra ora», dice Douglas.

Il miracolo avvenne il 38esimo giorno: apparve una nave all'orizzonte. Si trattava di un peschereccio giapponese diretto al Canale di Panama. Il padre di famiglia lanciò l'ultimo razzo e questa volta qualcuno lo vide. Dopo dieci minuti il Toka Maru II era ancorata accanto a loro, ma c'era un altro ostacolo prima del salvataggio: gli squali continuavano a girare intorno al gommone. Ma alla fine uno a uno furono tirati a bordo del peschereccio e quattro giorni dopo arrivarono a Panama, dove fu organizzato il loro ritorno a casa. «Due mesi dopo il nostro naufragio, ero di nuovo a scuola», ha raccontato Sandy.

Ultimo aggiornamento: sabato 8 novembre 2025, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA