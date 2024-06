Netanyahu: «Tregua temporanea Gli ostaggi a casa, poi vedremo»

di Giammarco Oberto

​​

Una tregua temporanea di 42 giorni. Sei settimane senza raid in cambio del rilascio degli ostaggi. «Poi vedremo». Ma quel che è certo è che l’obiettivo di eliminare Hamas resta primario. Il cessate il fuoco permanente, evocato nella “fase due” della roadmap rilanciata dal presidente Usa Joe Biden venerdì scorso, per ora è escluso da Israele, ed è lo scoglio che alla fine potrebbe far naufragare tutto, di nuovo. Ma quello aperto ieri da Benyamin Netanyahu è uno spiraglio.

Parlando alla Knesset, il parlamento israeliano, il premier ha detto che «la guerra verrà fermata allo scopo di restituire i sequestrati, poi discuteremo del resto». Ed ha precisato che lo schema presentato da Biden «è parziale, ci sono altri dettagli che non sono stati resi pubblici». «Stiamo lavorando in molti modi per riavere i nostri rapiti ma manteniamo gli obiettivi della guerra», derubricando come «falso» il fatto che nella proposta ci sia «un cessate il fuoco senza che le nostre condizioni siano soddisfatte».

La roadmap di Biden ieri sera è stata «approvata pienamente» anche dai leader del G7: «La sosterremo» è la dichiarazione congiunta. E anche Hamas ha dato segnali di apertura. Lo ha annunciato ieri mattina dal Cairo il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, anche se la formula è fumosa: «Hamas ha accolto positivamente la proposta di cessate il fuoco a Gaza e ora aspettiamo la risposta di Israele». Ma allo stesso tempo, fonti di Hamas hanno fatto sapere di aver informato i mediatori di Qatar e Egitto di ritenere necessaria una garanzia ufficiale da parte americana sul fatto che Israele rispetterà tutte le condizioni dell'intesa, a cominciare dalla richiesta di un cessate il fuoco duraturo. Una garanzia che al momento, di fronte alla determinatezza di Israele a sradicare Hamas alla radice, nessuno può dare, neppure Biden.

Netanyahu del resto è tra due fuochi: da una parte le famiglie degli ostaggi che insistono affinché accetti la roadmap Usa per portare a casa i rapiti, dall’altra i ministri dell’ultradestra - Itamar Ben Gvir (Potere ebraico) e Bezalel Smotrich (Sionismo religioso) - pronti ad uscire dalla coalizione di maggioranza e a mettere in crisi il governo se le operazioni a Gaza si fermeranno. Entrambi accusano il premier - se accettasse l'accordo - di svendere lo scopo della guerra. Bibi ha però incassato l’appoggio del leader dell'opposizione, Yair Lapid: «Ho offerto a Netanyahu una rete di protezione se la destra radicale dovesse decidere di uscire dalla maggioranza in contrasto con l'intesa».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA