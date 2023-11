Nella Striscia superate le diecimila vittime L’Onu: ogni 10 minuti ucciso un bambino

Un mese dallo shabbat di sangue, oggi. E più di diecimila vittime palestinesi da quando Israele ha deciso di cancellare Hamas. È pesantissimo il conto dei civili rimasti uccisi sotto i bombardamenti nella Striscia. I numeri sono diffusi dal ministero della Salute dell’enclave palestinese governata da Hamas: i morti sono 10.022. Tra cui 4104 bambini. Numeri rilanciati anche dall’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi, che ha fatto una media del massacro quotidiano: 4104 bambini uccisi in un mese sono 137 al giorno, quasi sei ogni ora. Che significa che ogni 10 minuti a Gaza muore un bambino, e due rimangono feriti. «Proteggere i civili durante un conflitto non è un'aspirazione o un ideale: è un obbligo e un impegno con la nostra umanità condivisa. I civili, ovunque siano, devono essere protetti» è il testo su X dell’Urwa a corredo dei dati, rilanciati con un tweet dalla sede Onu di Ginevra. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è lapidario: «Gaza sta diventando un cimitero per bambini». Parole che lo mettono di nuovo in rotta di collisione con Tel Aviv: «Si vergogni!» ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen.

Dopo un mese di assedio, la popolazione di Gaza è allo stremo. Le scorte di beni alimentari essenziali sono sufficienti per circa altri cinque giorni, ritiene il World food programme, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare.

Secondo l’Unrwa, le persone attendono fino a sei ore per ricevere solo mezza porzione di pane e molti sopravvivono con appena due pezzi di pane al giorno. Le forniture di generi alimentari essenziali come olio, legumi, zucchero e riso sono state quasi del tutto esaurite, e nei prossimi giorni i mercati saranno a corto di questi generi di prima necessità. «Con 11 panifici interamente distrutti, le scorte di farina dureranno per 23 giorni, ma senza carburante e acqua non potranno essere utilizzate per fare il pane».

