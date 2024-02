Israele: «15 tendopoli per i palestinesi di Rafah» Gli Usa indagano su possibili crimini di guerra

di Alessandra Severini

Una sconfinata tendopoli lungo la costa di Gaza. È lì che, secondo il piano di evacuazione predisposto da Israele, dovrebbero concentrarsi gli oltre 1,5 milioni di palestinesi che, in seguito agli ordini di evacuazione per il nord e il centro della striscia di Gaza, sono oggi rifugiati a Rafah.

Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe presentato all'Egitto, in vista dell'annunciata operazione militare dell'esercito nel Sud, un piano di evacuazione che individua 15 luoghi che vanno dalla punta sud di Gaza City fino a Moassi, a nord della città di Rafah. In ognuno di questi verrebbero installate 25mila tende e, secondo fonti egiziane citate dal quotidiano americano, Israele stima che i costi dei campi - con strutture mediche – siano a carico di Usa e dei Paesi Arabi. L'obiettivo dell'esercito è quello di creare un piano che permetta di evacuare i civili portandoli «fuori pericolo», in modo che siano differenziati dai militanti di Hamas. L'Ufficio umanitario delle Nazioni Unite ha detto di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dei funzionari israeliani, e ha comunque sottolineato che l'Onu «non partecipa alle evacuazioni forzate e non volontarie».

Intanto si continua a trattare incessantemente per arrivare ad una tregua umanitaria. I negoziati, mediati dal Qatar e dagli Usa, si tengono al Cairo dove a guidare la delegazione di Hamas sarebbe presente Khalil al-Haiyya, vice del leader di Hamas Yahya Sinwar. Le trattative vorrebbero arrivare ad una tregua di sei settimane con uno scambio di ostaggi in mano ad Hamas prima che scatti l'annunciata operazione militare di Israele a Rafah. Sull'esito delle trattative pesa senza dubbio la crescente insofferenza degli Stati Uniti verso le scelte del governo israeliano. Secondo alcune notizie diffuse dall'Huffington Post gli Usa starebbero indagando su «possibili crimini di guerra» commessi da Israele: da mesi l'amministrazione Biden starebbe valutando «possibili violazioni delle leggi internazionali» e anche «abusi dei diritti umani». «Troppi civili sono stati uccisi nel conflitto a Gaza – ha detto anche ieri il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, John Kirby - su questo punto siamo stati molto chiari con Israele».

