I messaggi del leader di Hamas Sinwar: «La morte di civili sacrificio necessario»

di Giammarco Oberto

L’uomo più ricercato del mondo, «il morto che cammina» secondo Netanyahu, manda dei pizzini dai suoi bunker sotterranei al mondo di sopra, che trema e crolla sotto le bombe degli israeliani. E i messaggi di Yahya Sinwar - la corrispondenza di questi mesi con i mediatori di Hamas inviati ai tavoli in Egitto e in Qatar e con i vertici della sua organizzazione - rivelano la spietatezza e il cinismo della primula rossa di Hamas, considerato l’artefice militare e politico della strage del 7 ottobre.

In decine di messaggi che il Wall Street Journal è riuscito a visionare, Sinwar rivela la propria visione della guerra in corso. Le vite umane non contano nulla, di fronte al quadro più grande, eliminare Israele dallo scacchiere. «Israele ha più da perdere di Hamas nella guerra», sostiene. E le morti dei civili sono «un sacrificio necessario». In una lettera dell'11 aprile al capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, dopo l'uccisione dei suoi tre figli, Sinwar ha scritto infatti che la loro morte e quelle degli altri palestinesi avrebbero «infuso la vita nelle vene di questa nazione, spingendola a risorgere alla sua gloria e al suo onore».

Sembra che ci vadano tre giorni per mandare un messaggio a Sinwar e ricevere una risposta da portare ai negoziati. «Abbiamo gli israeliani esattamente dove li vogliamo», scrive ai funzionari di Hamas impegnati in trattative con i mediatori di Egitto e Qatar. E poi: «Finché i combattenti saranno ancora in piedi e non avremo perso la guerra, i negoziati dovrebbero essere immediatamente interrotti. Abbiamo le capacità per continuare a combattere per mesi».

Messaggi di fronte ai quali perde di forza quanto riferito ieri alla Reuters da un alto funzionario di Hamas secondo cui l’organizzazione «accetta la risoluzione per il cessate il fuoco votata ieri dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed è pronta a negoziare i dettagli». A crederci, sembrerebbe uno spiraglio. Che Israele si dice disposto a valutare, anche perché il piano Biden per il cessate il fuoco non sembrerebbe inficiare «gli obiettivi di Israele». Ostaggi a casa e Hamas distrutto: Sinwar compreso.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA