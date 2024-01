Fondi occulti e colf pagata in nero, i quaderni che inchiodano Alberto II

di Totò Rizzo

Cinque registri contabili – un po’ conti della serva, un po’ cahiers de doléances – sono finiti tra le pagine del quotidiano francese Le Monde che ci sta spalmando un’inchiesta – ma trattandosi di palazzi reali potrebbe anche essere una serie tv – a puntate.

Protagonista la principesca famiglia Grimaldi, borghesemente turbolenta da quando la favolistica allure regale di Grace e l’austero portamento di Ranieri hanno ceduto il passo a vezzi e capricci della generazione successiva: Carolina, Stephanie, Alberto con secondi e tripli coniugi, figli di letti multipli e compagnia regnante. Assegni, banconote, contratti di compravendita e affitto, transazioni, diamanti taglio brillante e richieste estemporanee tipo «avrei bisogno di un po’ di contante per lo shopping», li ha forniti Claude Palmero, 67 anni, da oltre venti amministratore dei beni della famiglia monegasca. Palmero viene licenziato nell’estate dello scorso anno: sospetti di appropriazione indebita, qualche bigliettone distrattamente gli sarebbe scivolato in tasca. Accusa che l’ex dipendente principesco rigetta orripilato. E della quale sembra adesso voglia vendicarsi dando in pasto alla stampa i libri mastri.

Palmero (figlio d’arte, succeduto al padre André amministratore ai tempi di Grace-Ranieri: c’è una via dinastica anche per i ragionieri) rivela che la moglie di Alberto, la bella Charlène, nel 2023 avrebbe speso per sè 1,5 milione di euro, le cognate Carolina e Stephanie rispettivamente 900 e 800mila. Sempre Charlène un giorno si sarebbe presentata nel suo ufficio chiedendogli, cash, 77mila euro. E ancora, la bionda ex nuotatrice e modella, voleva affittare una villa in Corsica dal prezzo esoso per le casse del Principato. Da qui ai conti della serva il passo è breve: il cuoco personale di Charlène guadagna 300 euro al giorno, la colf filippina è “in nero”. Allo stesso Palmero verrebbe chiesto di fare da prestanome: si sarebbe intestato alcuni beni acquistati dai Grimaldi in Francia. Alberto e i suoi, dall’antica fortezza, respingono ogni illazione. Dice che Palmero, sui conti di famiglia voleva fare la cresta. Il ragioniere giura che voleva solo farci le pulci.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 06:00

