di Gabriele Genah.

Non c’è fuso orario che tenga, quando gioca la propria squadra i tifosi si riversano nei locali e nei pub per sostenerla tutti insieme. In occasione della finale di Supercoppa tra Juventus e Lazio i tifosi biancocelesti si sono riuniti nella sede del club di New York, il ristorante “Via della Pace”. Domenica 22 Dicembre 2019, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA