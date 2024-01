A Gaza amputati 10 minori al giorno Spari a un chekpoint, muore bimba

di Giammarco Oberto

Due giornalisti palestinesi saltati in aria su un’auto centrata da un missile israeliano a Khan Younis, nella Striscia. Un terzo ucciso in un attacco aereo su Gaza. Una bimba di 4 anni fulminata dai soldati a un checkpoint in Cisgiordania, alle porte di Gerusalemme Est. A tre mesi esatti dal sabato di sangue e dalla reazione di Israele, il massacro non accenna a diminuire di intensità. Quella che si sta compiendo nella Striscia - parole del segretario di Stato Usa Antony Blinken, alla sua quarta tournée diplomatica in Medio Oriente dall'inizio della guerra - è «una tragedia inimmaginabile». «Questo è un momento di profonda tensione, nella regione. Il conflitto potrebbe facilmente estendersi, generare metastasi» ha detto in conferenza stampa da Doha, in Qatar.

I bombardamenti sulla Striscia continuano senza sosta. Secondo il ministero della Salute di Gaza i morti ormai sono 22.835. I miliziani di Hamas uccisi - ritiene l’Idf - sono 8000. Gli altri sono tutte vittime civili. I feriti non si contano. Save the children denuncia che più di 10 bambini al giorno, in media, hanno perso una o entrambe le gambe a Gaza dall'inizio del conflitto tre mesi fa. Le amputazioni avvengono senza anestesia, a causa della paralisi del sistema sanitario nella Striscia.

Anche la situazione in Cisgiordania si sta rapidamente deteriorando. Nel campo profughi di Jenin sette miliziani locali sono morti in uno scontro di quattro ore con reparti dell'esercito israeliano. E ad un chekpoint a Ras Bidu, vicino a Gerusalemme Est, una coppia di palestinesi ha travolto con l’auto un'agente della guardia di frontiera. Il fuoco di reazione, che secondo la polizia israeliana ha neutralizzato gli attentatori, ha ucciso una bambina palestinese di 4 anni che si trovava in un veicolo vicino. L’Idf ha ammesso: «È stata colpita accidentalmente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 06:00

