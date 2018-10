Uber lancia il servizio sui monopattini elettrici: ecco i costi

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, il servizio di car sharing più famoso al mondo, sceglie un’altra fetta del settore dei trasporti, oltre a quello automobilistico, e si lancia nella condivisione dei. Il servizio, appena lanciato sul mercato, ha esordito aGli scooter, come li chiamano neglisi possono prenotare e pagare tramite l'app, che indicherà anche il parcheggio più vicino dove ritirarne uno. E se l’impresa avrà successo si prevede che oltrepasserà presto l’oceano per essere disponibile anche in Europa. Tra gli obblighi c’è quello di ritirare e riconsegnare il mezzo in aree specifiche, altrimenti si rischia una multa di 25 dollari,Per usufruirne sarà necessario pagare 1 dollaro per lo sblocco e 15 centesimi al minuto per l'utilizzo, con la tariffazione che partirà però dopo 5 minuti, per dare il tempo all'utente di raggiungere il mezzo. In vista del lancio, il prossimo 7 ottobre, sarà completamente gratuito. I monopattini sono realizzati dalla cinese Ninebot, di proprietà di Segway e produttrice di monopattini elettrici anche per alcuni competitor di Uber come Bird, Lime e Lyft. Uber metterà a disposizione 256 monopattini per i prossimi 18 mesi, attestandosi a quota 4608 veicoli. Tra gli ostacoli più difficili da aggirare, affinché il settore funzioni, c’è la scarsa regolamentazione per la circolazione dei monopattini; un deterrente per chi sceglie di muoversi in città.