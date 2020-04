Terna, Cdp presenta lista per il rinnovo del cda

Cdp ha depositato la propria la propria lista di candidati in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Terna all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 18 maggio 2020.



La lista per il cda, si legge in una nota, comprende: Valentina Bosetti (Presidente), Stefano Antonio Donnarumma, Alessandra Faella, Yunpeng He, Valentina Canalini, Ernesto Carbone, Giuseppe Ferri, Antonella Baldino e Fabio Corsico, eletto in quota tecnica e che rappresenta la continuità. Nella lista di candidati alla carica di sindaco figurano come sindaci effettivi Vincenzo Simone e Raffaella Fantini mentre Massimiliano Ghizzi e Maria Assunta Damiano sono indicati come sindaci supplenti. Ultimo aggiornamento: Gioved√¨ 23 Aprile 2020, 14:00

