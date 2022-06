Scadenze fiscali giugno e luglio 2022: tutte le date da segnare sul calendario

Domani, giovedì 30 giugno, è una data fondamentale: è il cosiddetto Tax Day, la 'giornata delle tasse', la scadenza di tantissimi pagamenti per cittadini, lavoratori e imprenditori. Una data talmente importante che sono parecchie le categorie che hanno chiesto invano una proroga a settembre: sono 61 i versamenti in scadenza, dall'Irpef alla cedolare secca, dalle addizionali dell'imposta sul reddito a Iva, Ires e Irap e tanto altro, fino all'autocertificazione degli aiuti Covid.

Nel dettaglio, il 30 giugno scadono i versamenti dell'Irpef (e relative addizionali e imposte sostitutive) risultante dalle dichiarazioni annuali. Il versamento interessa anche i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare. Poi l'Irap, in unica soluzione o come prima rata. Quanto all'Imu, fine giugno è il termine per l'invio della dichiarazione da parte degli enti non commerciali. Infine c'è l'invio della comunicazione sugli aiuti di Stato durante l'emergenza Covid, che le imprese devono inviare all'Agenzia delle Entrate.

Le scadenze fiscali di luglio

Non c'è solo il 30 giugno però: anche luglio è il mese delle scadenze fiscali. Si parte dal 15 luglio con gli adempimenti contabili per le partite Iva, e la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dei dati relativi al canone tv per le imprese elettriche. Il 18 luglio la seconda rata delle imposte sui redditi, della cedolare secca, dell'imposta di bollo e delle imposte sostitutive. E ancora il 20 luglio la trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente, insieme al versamento dell'Iva dovuta. Il 25 luglio è invece lì'ultimo giorno per trasmettere i modelli 730 del 2022, mentre il 31 luglio è quello della trasmissione della dichiarazione trimestrale Iva.

