Tasse mensili e automatiche per le partite iva: la proposta dall'Agenzia delle entrate

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Luglio 2020, 10:46

Questa è la proposta che arriva dallper il pagamento delle tasse da parte delle partite iva. Basta alle mille scadenze differenziate per tributo, imposta, bollo, il direttore dellʼAgenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini, ha pensato a una proposta rivoluzionaria che porterà a scadenze mensili o al più trimestrali.scadenze e pagamenti unici che faciliteranno soprattutto la tassazione per le aziende. Ruffini parla anche di automatizzazione: si pensa a un riconoscimento di un credito per le successive scadenze. Così gli adempimenti dalla parte delle imprese si snellirebbero, e si avrebbe l'immediato effetto decongestionamento da scadenze fiscali, che tanto preoccupa in questi giorni.da evitare rimborsi annuali, e da eliminare anche grosse cifre da pagare per i contribuenti che verrebbero poi anche rateizzate. In questo modo si eviterebbe la mancanza di liquidità e si faciliterebbero gli investimenti. Non solo, lo smaltimento fiscale eviterebbe anche ingorghi in particolari periodi dell'anno, come luglio, agevolando non solo le imprese e le partite iva, ma anche i lavori correlati al pagamento delle tasse.