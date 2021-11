Superbonus, scontro sul tetto Isee a 25mila euro. I partiti: «Modificarlo o eliminarlo»

Superbonus, c'è il nodo del tetto Isee per le villette. Mentre è atteso il testo finale della manovra in Parlamento, sale il pressing dei partiti per cancellare il tetto a 25mila euro di Isee per l'accesso allo sconto del 110% anche per i proprietari di abitazioni unifamiliari: i partiti chiedono di cancellarlo o almeno rivederlo, ma al momento - secondo appreso dall'ANSA da più fonti di governo - il limite Isee c'è ancora e la partita si riaprirà con gli emendamenti. La misura sarà invece rivista, come confermato già nei giorni scorsi, su cessione del credito e dello sconto in fattura, che sarà prorogato per tutti i bonus, e non solo per il 110 come previsto nelle bozze.

M5S: «Via il limite, è grave discriminazione»

Tra i partiti che chiedono l'eliminazione del limite c'è il Movimento 5 Stelle: «È molto importante che il Governo elimini già oggi la previsione del tetto Isee e la retroattività delle comunicazioni di inizio lavori e autorizzazioni legate al Superbonus 110%. Il Movimento 5 Stelle ha avanzato le sue proposte per evitare una grave discriminazione nei confronti di milioni di cittadini», affermano i deputati del Movimento 5 stelle Patrizia Terzoni, Luca Sut e Riccardo Fraccaro.

I tre deputati pentastellati sottolineano che «un immediato riscontro dall'esecutivo sarebbe un segnale di ascolto delle istanze che arrivano dal territorio e dagli addetti ai lavori, ma anche un elemento di certezza che consentirebbe di scongiurare l'ennesimo stop ai lavori da parte di tante famiglia che avevano già avviato l'iter per beneficiare della nostra maxi-agevolazione». «Abbiamo messo sul tavolo un'opzione alternativa che non crea ostacoli neanche sul fronte delle coperture, per cui - dicono - non c'è ragione di attendere oltre».

CNA: limitare platea penalizza piccole imprese

«Limitare la platea dei beneficiari del Superbonus 110% e depotenziare il bonus facciate sono in aperto contrasto con l'orientamento espansivo della manovra varata dal Governo e penalizzano soprattutto il sistema delle micro e piccole imprese»: è quanto ribadisce CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, «in attesa di conoscere il testo definitivo del Ddl Bilancio che sarà presentato a breve in Senato».

La Confederazione sottolinea che «i bonus per la riqualificazione energetica e per la valorizzazione degli edifici stanno producendo effetti molto positivi sulla crescita economica. Pertanto sono incomprensibili limitazioni che riducono la platea dei beneficiari». In particolare CNA «esprime contrarietà all'introduzione del tetto Isee per godere della proroga del Superbonus 110% in riferimento alle singole unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti. Contrarietà anche sulla eliminazione della facoltà di cessione del credito sugli altri bonus per l'edilizia». Per la Confederazione «modificare continuamente le misure genera incertezza e confusione con l'effetto di frenare il percorso virtuoso. È necessario invece dare continuità al sistema degli incentivi e fissare in un orizzonte temporale certo».

