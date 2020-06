Stati generali dell’economia al via a Roma: von der Leyen e Lagarde con il premier Conte

Villa Pamphilj blindata. Cellulari e agenti della polizia e della Guardia di Finanza presidiano Villa Pamphilj a Roma, dove da oggi si svolgeranno gli Stati Generali dell'Economia. Tutti gli accessi sono off limits, eccetto quello pedonale in piazza di San Pancrazio, dove entrano persone per fare jogging o per una passeggiata al parco. All'entrata che dà su via Aurelia Antica c'è il cancello aperto che porta alla residenza storica e al quale accedono le auto e le scorte dei vari rappresentanti istituzionali che parteciperanno all'evento. Primo fra tutti, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'area della residenza interna è totalmente presidiata dalle forze dell'ordine e inaccessibile ai pedoni. Sulla strada del perimetro esterno della Villa, la polizia municipale è impegnata, per motivi di sicurezza, nella rimozione di qualche auto che è rimasta parcheggiata.







«Nell'ambito di questo progetto rientra anche l'investimento nella 'bellezzà del nostro Paese...». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo indirizzo di saluto in apertura degli Stati Generali dell'economia a Villa Doria Pamphilj. 'Progettiamo il rilanciò, è il titolo della serie di incontri tra il governo e i rappresentati delle istituzioni e delle parti sociali. Conte elogia la sede scelta per il summit: «La scelta di questa location che è apparsa a qualcuno inusuale, del Casino del Bel Respiro del parco di Villa Pamphilj, è proprio un omaggio alla bellezza italiana. Nel momento in cui progettiamo il rilancio dobbiamo far in modo che il mondo intero possa avere concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese».

