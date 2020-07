Statali, nel 2021 ci saranno più pensionati che dipendenti. «Un lavoratore su sei è over 62»

, nel 2021 ci saranno. È questo lo scenario disegnato nella ricerca che apre il Forum Pa di quest'anno: tutto fa pensare che presto nella Pubblica Amministrazione gli 'ex' oltrepasseranno i lavoratori in funzione. La causa del sorpasso? «Il continuo calo del personale e - si spiega - un equilibrio fra ingressi e uscite che, nonostante lo sblocco del turnover, non è ancora stato raggiunto».A fronte di 3,2 milioni di impiegati i pensionati sono «già» 3 milioni, viene fatto notare.