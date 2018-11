Spread, balzo dopo la lettera all'Ue: sale fino a 314

Balzo dello spread Btp Bund in avvio di seduta. Il differenziale tra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi che ha toccato un massimo di 314,5 punti base, oltre 11 punti in più rispetto ai 303 della chiusura di ieri. In questo momento lo spread ha ripiegato a 312 punti base con un rendimento dei Btp decennali salito al 3,51%. Le tensioni sui titoli di Stato seguono la risposta alla Ue con cui il governo italiano ha confermato i numeri della manovra di bilancio.LEGGI ANCHE Manovra, il governo tira dritto: deficit e crescita invariati e dismissioni per 18 miliardi