Spread in calo a 309, Piazza Affari in rialzo

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

in miglioramento dopo la bocciatura della manovra da parte di. I mercati europei reagiscono bene alla bocciatura Ue della manovra italiana, che comunque era già del tutto scontata dai mercati. Addirittura lo spread si mostra in calo, retrocedendo a quota 309 punti base, rispetto al picco di 330 di ieri, con il rendimento del Btp decennale al 3,47%. A questo punto si apre la prospettiva di una procedura di infrazione, la prima nella storia d'Europa. La strada, comunque, non avrà tempi immediati e gli esperti non escludono in questo lasso di tempo sviluppi incoraggianti.Piazza Affari ha guadagnato l'1,41%. Tra le principali Borse europee acquisti a piene mani su Francoforte, che vanta un incremento dell'1,61%. Andamento positivo per Londra +1,47% e Parigi +1,03%.A Milano il restringimento dello spread ha incoraggiato il rimbalzo delle banche italiane con Banco Bpm che ha guidato la volata con un +7,6%, sull'onda delle ipotesi del Sole 24 Ore su una possibile fusione con Cattolica Assicurazione (-1%). Unicredit è salita dell'1,8% sull'ipotesi, sempre del Sole 24 Ore, che sia allo studio un piano per separare le attività italiane da quelle estere. Generali ha registrato un +0,88% nel giorno della presentazione del piano industriale. Sono andate in controtendenza le Luxottica (-1%), a pochi giorni dalla chiusura dell'offerta pubblica di scambio con EssilorLuxottica, in calendario il 28 novembre.Sul fronte dei cambi, l'euro rimane prossimo alla soglia di 1,14 dollari: vale scambiato a 1,1395 dollari (da 1,1394 di ieri). Dopo i recenti scivoloni, recupera il prezzo del greggio nell'attesa delle decisioni che prenderà l'Opec nel fine settimana: il wti, contratto con consegna a gennaio, sale del 3,2% a 55,13 dollari al barile.