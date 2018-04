Fisco, arriva lo Spid: ecco di cosa si tratta e quali vantaggi comporta

Tasse, come spende i tuoi soldi lo Stato? Ecco la novità da metà aprile​

Importante novità per i servizi web dell', che da oggi entrano a far parte del mondo, la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione. Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale sarà ancora più semplice grazie al. Ecco di cosa si tratta e quali vantaggi comporta.Nato nel marzo 2016 e utilizzato già da 2,3 milioni di persone,è il sistema di autenticazione che permette adi accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un'identità digitale unica. L'identità Spid è costituita da credenziali - nome, utente e password - che vengono rilasciate all'utente e che permettono l'accesso a tutti i servizi online. In questo modo ogni cittadino, connettendosi da computer, può utilizzare in modo semplice, veloce e sicuro i servizi erogati online da oltre 4mila Pubbliche Amministrazioni.Per ottenere lebasta aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di un indirizzo e-mail, un numero di telefono, un documento di identità valido e la tessera sanitaria con il codice fiscale. Occorre poi scegliere uno degli 8 gestori di identità digitale () - tra cui Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa - e registrarsi sul loro sito seguendo i vari step per l'identificazione. Tutte le modalità di registrazione e tutte le possibilità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito Gli Identity Provider non possono utilizzare i dati personali dell'utente né cederli a terze parti senza autorizzazione da parte dell'utente stesso. Al momento della registrazione, infatti, dovranno essere esplicitamente distinti i dati necessari all'ottenimento dell'identità digitale Spid dalle ulteriori informazioni - non obbligatorie - che il gestore di identità potrà eventualmente richiedere. I dati personali, quindi, non verranno utilizzati a scopo commerciale e la privacy sarà totalmente garantita. Inoltre l'vigila sul rispetto delle norme in collaborazione con il, sia per ciò che concerne l'attività degli identity provider, sia per quanto riguarda i servizi messi a disposizione da pubbliche amministrazioni e privati.