Un taglio ai fondi che mette a rischio l'assistenza sanitaria. A lanciare l'allarme sono le Regioni secondo cui i Livelli essenziali di assistenza stabiliti dall'Ocse (cioè le prestazioni che il Servizio sanitario è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o tramite ticket) «non sono più adeguati a quelli di un Paese civile>. Dal 2018 al 2019 si passa dal 6,6% a 6,4% del Pil, cioè sotto la soglia del 6,5% definita dall'Ocse come livello minimo per garantire la tutela della salute. A snocciolare le cifre è stato Davide Caparini, assessore al bilancio della Regione Lombardia a nome della Conferenza delle Regioni, in audizione sul Def alle commissioni speciali di Camera e Senato.

