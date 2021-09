Ryanair, l'offerta per partire a settembre e ottobre: acquistando un volo, un altro è a metà prezzo

Ryanair, l'offerta di fine estate: acquistando un volo, sarà possibile prenderne un altro a metà prezzo. Un'offerta che vale solo per oggi, dal momento che scade a mezzanotte.

Leggi anche > Alitalia, stop ai voli dal 15 ottobre: cosa deve fare chi ha già acquistato un biglietto. Sostituzione e rimborsi

L'offerta di Ryanair è valida su oltre mille rotte nel periodo tra settembre e ottobre 2021. Lo ha annunciato la compagnia aerea: «I clienti hanno tempo solo fino alla mezzanotte di stasera (1 settembre) per usufruire di questa offerta e dovranno collegarsi al sito Ryanair.com per usufruire di questi voli limitati».

A presentare la promozione è stato Dara Brady, direttore marketing e digital di Ryanair: «L'estate non è ancora finita e i clienti possono usufruire di questa fantastica offerta e visitare le più popolari destinazioni europee per una fuga di fine estate. Stiamo lanciando questa imperdibile offerta che durerà 24 ore, disponibile su oltre 1.000 rotte Ryanair. Prenota oggi stesso per viaggiare a settembre e ottobre e riceverai un volo per un tuo amico a metà prezzo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA