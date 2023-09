Ryanair, «ipotesi di abuso di posizione dominante»: l'Antitrust apre un'istruttoria

di Redazione web

Ryanair nel mirino dell'Antitrust che ha aperto un'istruttoria con l'ipotesi di abuso di posizione dominante. Abuso di posizione dominante di natura escludente da parte di Ryanair: secondo l'ipotesi dell'Autorità, informa una nota, Ryanair farebbe leva «sulla posizione dominante detenuta nei mercati in cui opera per estendere il proprio potere anche nell'offerta di altri servizi turistici (ad esempio hotel e noleggio auto) ai danni delle agenzie di viaggio - online e offline - e dei clienti che se ne avvalgono per comprare tali servizi».

In particolare, Ryanair da un lato sembra ostacolare l'acquisto - da parte delle agenzie - dei biglietti aerei direttamente dal proprio sito, dall'altro consente l'acquisto degli stessi alle sole agenzie tradizionali tramite piattaforma GDS a condizioni che risulterebbero di gran lunga peggiorative in termini di prezzo, di ampiezza dell'offerta e di gestione post vendita del biglietto.

La condotta di Ryanair, continua la nota, avrebbe effetti «non solo sulle agenzie ma anche sui consumatori finali: si determinerebbero infatti condizioni peggiorative sotto il profilo quantitativo e qualitativo e ingiustificate difficoltà nella gestione della prenotazione».

