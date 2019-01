Rutger Bregman parla di evasione fiscale al World Economic Forum e diventa una star sui social

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

anche se è molto giovane (ha 30 anni) e non è un nome molto conosciuto, è riuscito ad attirare l'attenzione su di sè. L'uomo è stato apprezzato per la sua, tanto che dopo l'intervento sui social, e non solo, è diventata una vera star. Autore di diversi libri ha espresso la sua opinione con estrema chiarezza.«Voglio dire che 15.000 jet privati ​​sono volati qui per sentire parlare di Sir David Attenborough, sai, come stiamo distruggendo il pianeta. E, voglio dire, sento persone parlare della lingua o partecipazione, giustizia ed equità, ma poi, voglio dire, quasi nessuno solleva la vera questione dell'elusione fiscale, giusto?». Il duro attacco del trentenne è stato proprio all'evasione fiscale.«La risposta è in realtà molto semplice: basta smettere di parlare di filantropia e iniziare a parlare di tasse. Abbiamo bisogno - solo due giorni fa c'era un miliardario qui, come si chiama? Michael Dell. E ha fatto una domanda: qual è l'aliquota marginale più elevata del 70% ha effettivamente funzionato?». Bregman ha parlato poi di lavoro, della crisi dei settori, dei lavoratori sottopagati e di come questo si ripercuota nell'economia a livello globale, come riporta anche la stampa locale