Riscaldamento: così risparmi sulla bolletta

La parola d’ordine da qui ai prossimi mesi è risparmiare. Anche sul riscaldamento ovviamente. Ma come fare a tenere i termosifoni accesi e allo stesso tempo risparmiare sulla bolletta ed evitare eccessive emissioni inquinanti per l’ambiente? Ci sono alcuni trucchetti, vediamoli insieme.

I trucchetti per risparmiare

Innanzitutto manteniamo la temperatura del riscaldamento a 20 gradi. Che, con 2 di tolleranza, è il limite massimo di temperatura stabilito da una normativa nazionale per abitazioni, uffici, scuole e negozi. Per ogni grado di temperatura oltre questa soglia, per tutto l’inverno, la spesa di riscaldamento aumenta del 6 o 7%. Non copriamo i caloriferi con tende, mobili o rivestimenti.

Il calore infatti non si propaga nell’ambiente e c’è il rischio di un aumento dei consumi fino al 40%. Non appena diventa buio abbassiamo le tapparelle. Così facendo si impedisce la dispersione del calore interno attraverso i vetri delle finestre.

