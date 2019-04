Banche fallite, passa la linea Tria: rimborsi diretti al 90% dei clienti

Passa la linea Tria. I risparmiatori truffati dalle banche, nel 90% dei casi potranno beneficiare di rimborsi forfettari diretti, mentre nel restante 10% dei casi è previsto il ricorso a un «arbitrato semplificato» da una tipizzazione delle violazioni massive, davanti alla commissione dei 9 esperti indipendenti creata ad hoc. È quanto prevede la proposta illustrata oggi dal Governo alle associazioni dei consumatori, che di fatto sancisce il via libera alla linea del doppio binario portata avanti dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, per evitare di incappare in un rifiuto da parte della commissione Ue.

