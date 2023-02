Riforma fiscale, De Bertoldi (Fdi): «In arrivo la prima proposta, il tema famiglia sarà centrale»

L'incontro promosso dal Forum delle Associazioni Familiari e dedicato all’approfondimento della situazione demografica italiana e delle attuali politiche familiari europee, ha dato l'occasione ai partecipanti di confrontarsi sui temi che stanno più a cuore agli italiani.

All'incontro hanno partecipato anche Graziano Delrio (Partito Democratico) e Elena Bonetti (Azione - Italia Viva). L’evento è stato moderato dal Presidente del Forum Famiglie Gigi De Palo, il quale ha ricordato nel corso dell’evento come «le esperienze europee dimostrano in positivo e in negativo quanto le politiche familiari siano concretamente in grado di incidere sui tassi di natalità e fecondità dei nostri paesi. E’ urgente dunque che l’Italia si confronti seriamente con quanto fatto dai nostri vicini per individuare una vera e propria via italiana alla natalità. La legge di Bilancio decisiva sarà quella del 2024, dobbiamo arrivare a quell’appuntamento con idee molto chiare e condivise su ciò che va fatto».

In apertura è intervenuto il Prof. Gérard-François Dumont, Professore di Demografia all’Università Paris IV Sorbonne e ideatore negli anni ‘70 della locuzione “inverno demografico”. «Per l’Italia è essenziale una primavera demografica, necessaria per una rinascita complessiva e duratura del Paese. Per far ciò è importante che anche l’Italia, come altri paesi europei hanno fatto da tempo, scelga la propria dottrina sociale e che il decisore politico e l’intero sistemapaese capiscano che queste politiche sono perenni, non possono essere legate a logiche politiche e ideologiche di breve termine», ha detto.

Ha preso parte al dibattito anche il Presidente della FAFCE - Federazione delle Famiglie Cattoliche in Europa Vincenzo Bassi soffermandosi in particolare sulle conseguenze economiche dell’attuale crisi della demografica e ricordando come anche l’ONU abbia di recente provveduto alla pubblicazione di un report che pone, per la prima volta, l’accento sul tema dell’inverno demografico e, in particolare, sui suoi impatti economici.

Il Presidente Bassi ha ricordato che «Molte delle polemiche a cui assistiamo oggi a livello europeo su questi temi nascono da una risoluzione del parlamento europeo del 2019 secondo la quale la tassazione su base familiare dovrebbe essere disincentivata. Soprattutto i paesi più piccoli all’interno dell’UE non hanno però purtroppo il coraggio di portare questo tema al centro dell’agenda europea. Sarebbe opportuno che tutte le realtà della società civile come le nostre si impegnassero ad organizzare un grande evento intergovernativo per sensibilizzare la Commissione Europea sul tema della primavera demografica. Dalla Francia noi dobbiamo imparare l’importanza delle associazioni familiari e la loro rappresentanza effettiva, questa cosa differenzia la politica familiare della Francia rispetto a quelle di altre nazioni».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA