Redditometro, come funziona e quali sono le spese sotto esame: dagli alimenti al mutuo e il parrucchiere

di Redazione web

Il nuovo redditometro rappresenta uno strumento utile per l'amministrazione fiscale italiana nella verifica del reddito presunto dei contribuenti. Questo strumento tiene conto di una vasta gamma di spese, dalle necessità quotidiane fino a spese più particolari come il mantenimento di un cavallo. L'obiettivo è stimare il reddito di un individuo basandosi sulle spese sostenute: l'analisi del redditometro partirà dai redditi del 2016, anche se dovrebbe riguardare solo quelli dal 2018 in poi.



Questo processo utilizzerà gli elementi già presenti nell'anagrafe tributaria o un livello minimo di spesa standard per effettuare le stime. Ci sono delle differenze, però, con il vecchio redditometro: i contribuenti, infatti, avranno la possibilità di difendersi, una sorta di contraddittorio preliminare per far valere le proprie ragioni.



Cosa cambia: la difesa dei contribuenti

Quando l'amministrazione fiscale presume un reddito basato sulle spese rilevate diverso rispetto a quanto dichiarato, richiederà spiegazioni ai contribuenti. Questi avranno la facoltà di dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta. Potranno inoltre contestare l'ammontare delle spese attribuite, spiegando che il risparmio utilizzato per consumi e investimenti si è formato nel corso di anni precedenti. Dunque, viene introdotta una fase interlocutoria pre-procedurale che si pone l'obiettivo di evitare il giudizio.

Le spese sotto esame: alimenti e abbigliamento

Il redditometro prende in considerazione i consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature. In assenza di dati precisi, si utilizza una soglia di spesa basata sui valori di sussistenza individuati dall'Istat.

Le spese sotto esame: mutuo e affitto

Le spese per il mutuo, l'affitto, il leasing immobiliare e le relative spese per acqua e condominio sono tutte prese in considerazione. Anche le spese per la manutenzione e per gli agenti immobiliari rientrano nell'analisi.

Le spese sotto esame: investimenti

Vengono valutati quasi tutti gli investimenti, dalle azioni ai francobolli, compreso l'oro. Il contribuente, conti alla mano, con il nuovo Redditometro potrà dimostrare che si tratta di redditi di anni passati che sono stati smobilizzati appositamente e che provengono da risparmi accumulati in anni precedenti.

Le spese sotto esame: energia e casa

Le spese per combustibili, energia e riscaldamento centralizzato sono esaminate, insieme a quelle per mobili, elettrodomestici e servizi per la casa. Anche i collaboratori domestici e i beni di consumo per la casa sono inclusi, così come le spese per la sanità, dai medicinali alle visite mediche.

Le spese sotto esame: trasporti

Le spese per assicurazioni, manutenzione e bollo per auto, moto, caravan, camper, minicar, aerei e natanti sono valutate. Anche i costi di trasporto pubblico come tram, autobus e taxi rientrano nel calcolo.

Le spese sotto esame: comunicazioni e scuola

Le spese per telefoni cellulari e le relative bollette, insieme a quelle per l'istruzione, come libri scolastici, tasse e rette per varie scuole e corsi, sono esaminate.

Le spese sotto esame: tempo libero e cavalli

Le spese per giochi, giocattoli, elettronica, libri non scolastici, abbonamenti TV e internet, lotto e lotterie, piante e fiori, nonché per attività sportive e cavalli, sono considerate. Per il mantenimento di cavalli, si presume una spesa giornaliera di 5 euro per cavallo mantenuto in proprio e 10 euro per cavallo a pensione.

Le spese sotto esame: assegni al coniuge e bigiotteria

Infine, il redditometro tiene conto anche delle spese per assegni al coniuge, bigiotteria, servizi di parrucchiere e barbiere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 12:57

