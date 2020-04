Giannini: «Reddito di emergenza per chi non è coperto da altri ammortizzatori, irregolari compresi»

Attraversato lo choc della pandemia, «imprese e cittadini invocheranno dei salti in avanti» e pretenderanno che sia la politica a dirigerli. L'emergenza virale costringe a ripartire dopo essere precipitati. È il pensiero di Enrico Giovannini, economista nella task force guidata da Vittorio Colao. «C'è una necessità - spiega intervistato dalla Stampa - ci sono fondi straordinari, serve una rivoluzione sostenibile», perché «non possiamo riprendere a spendere con gli stessi criteri che hanno portato l'Italia nella debolezza in cui si trovava tre mesi fa; siamo onesti, non era il massimo».



Giovannini indica alcune proposte: «Ad esempio, attuare la proposta dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e del Forum Disuguaglianze e Diversità, di introdurre un reddito di emergenza per chi non è coperto da altri ammortizzatori, irregolari compresi. Questi ultimi sono tre milioni, e un milione lavora nelle filiere che ci consentono di andare avanti. Le loro condizioni di lavoro e abitative sono inaccettabili, le baraccopoli sono potenziali focolai di infezione. In questo modo proteggiamo, preveniamo e trasformiamo».



Per quanto riguarda il lavoro, fa sapere: «C'è molto smart-working in questi giorni. Le imprese dovranno decidere che fare alla ripresa. Un'impresa ha chiesto ai lavoratori, i quali hanno detto di essere disposti a concedere 12 giorni di ferie l'anno in cambio di 8 giorni di impegno a casa ogni mese. Se il governo organizzasse l'attività "home", si ridurrebbero traffico e inquinamento. E si proteggerebbero le persone, visto che c'è un legame fra l'aria che respiriamo e letalità del virus. Trasformiamo la nostra vita, le città e il lavoro in un solo colpo». Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 09:30

