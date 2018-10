Pensioni, Tria: «La quota 100 favorirà il ricambio generazionale. La Fornero va superata»

conferma le stime sul, ma rassicura gli imprenditori più scettici: «Servirà a consentire alle componenti più vulnerabili della nostra società di tornare a contribuire attivamente sul mercato del lavoro con un tratto chiaro: investiamo su di te se ti impegnerai».Il ministro dell'Economia, alla Scala diper l'assemblea annuale di AssoLombarda, ha parlato così della misura voluta dale inserita nella manovra del governo giallo-verde. Di fronte all'esplicita richiesta degli imprenditori lombardi di destinare i circa 10 miliardi delalla ricerca per l'industria e la manifattura, Tria ha garantito: «Questo patto di cittadinanza che io vedo come unnel nostro capitale umano, porterà una fluidificazione dei processi di entrata del lavoro anche per le imprese. Ed è proprio dal lavoro tra governo e imprese che dipenderà il successo della misura e l'effettivo inserimento nei contesti aziendali».Dopo l'incontro con gli imprenditori lombardi, il ministro ha lasciato Milano per raggiungere Roma, dove in serata incontrerà, commissario Ue agli affari economici: «L'Italia è un'economia centrale in Europa, ci sarà un dialogo costruttivo».