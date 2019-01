Reddito di cittadinanza: come funziona, a chi spetta, come richiederlo

Giovedì 3 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dal primo di aprile arriverà, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, il. Via il Rei, il reddito di inclusione che terminerà a marzo, si aprirà una maggiore platea per chi vorrà richiedere il-bandiera del Movimento 5 Stelle: ecco i punti principali contenuti nella bozza del decreto. Il tutto mentre cresce il timore delle istituzioni verso i furbetti per evitare le truffe.REDDITO DI CITTADINANZA, QUANTO COSTASono 6,5 i miliardi di euro che il governo ha stanziato per il reddito di cittadinanza, circa 400 milioni di euro in più rispetto al costo del Rei (6,1 mln).REDDITO DI CITTADINANZA, A QUANTO AMMONTAIl massimo erogabile varia da 780 euro, per un adulto che vive in affitto, a 1.180 euro per una famiglia di quattro persone sempre in locazione. Per un single il contributo massimo è di 500 euro, che aumenta a 650 euro se ha un mutuo e di altri 130 euro se vive in affitto. Per due coniugi l'assegno base è al massimo di 700 euro, che aumenta a 850 o 980 euro in caso di mutuo o locazione. Se i due hanno un figlio minore il reddito di cittadinanza massimo sarà di 800 euro, che si innalzerà - come per i casi precedenti - a 950 o 1.080 euro.REDDITO DI CITTADINANZA, LE CONDIZIONI NECESSARIEPer poter richiedere il reddito di cittadinanza vi sono alcune condizioni economiche da soddisfare: in primis il reddito Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del 2018 non deve superare i 9.360 euro. Accanto a questo limite massimo vi sono una serie di limitazioni: ad esempio il reddito familiare di un cittadino single non deve superare i seimila euro (si sale a 9.360 se si vive in affitto). Il reddito viene incrementato di 2.400 euro per ogni componente maggiorenne e 1.200 euro per ogni minorenne, fino al tetto di 12.600 euro (19.656 se in affitto). Infine può accedere alla pensione di cittadinanza chi ha un reddito annuo che non supera i 7.560 euro.REDDITO DI CITTADINANZA, LE CONDIZIONIIl sussidio verrà erogato alla popolazione disoccupata: se però i beneficiari rifiuteranno 3 offerte di lavoro in 12 mesi vedranno revocato il loro assegno. Il rischio è che un disoccupato si trovi "costretto" ad accettare il terzo lavoro proposto, pur se anche molto lontano dalla sua casa e dalla sua famiglia (ad esempio dal sud al nord Italia): al momento non sono previste ulteriori agevolazioni per questo tipo di situazioni, ma solo "l'obbligo" - pena il decadimento del reddito di cittadinanza - di accettare un lavoro entro i 500 km di distanza dalla sua residenza.REDDITO DI CITTADINANZA, QUANTO DURA IL SUSSIDIODiciotto mesi, ovvero un anno e mezzo al massimo.REDDITO DI CITTADINANZA, CHI PUÒ CHIEDERLOTanto il Rei che il reddito di cittadinanza potranno essere richiesti tanto dai cittadini italiani quanto da quelli comunitari - con diritto di soggiorno - o da cittadini extracomunitari se in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo: per richiedere il reddito di cittadinanza si deve essere residenti in Italia da almeno 5 anni (con il Rei ne bastavano 2). E questo rischia di essere un nuovo campo di battaglia fra la Lega, che vorrebbe destinarlo esclusivamente alle famiglie italiane, e Movimento 5 Stelle, che invece spinge per approvare la norma così com'è.REDDITO DI CITTADINANZA, LA PLATEALe persone che potranno richiedere l'assegno allo Stato sono circa 1 milione e 375 mila famiglie, incluse circa 200.000 composte da immigrati (non migranti né richiedenti asilo). Di queste, circa il 76% di chi otterrà il reddito di cittadinanza versa in uno stato di povertà assoluta. Questo concetto racchiude tutte quelle persone che non possono permettersi le spese minime per condurre una vita accettabile. La soglia di spesa sotto la quale si è assolutamente poveri è definita da Istat attraverso il paniere di povertà assoluta e, nel 2017, il numero delle famiglie che versava in povertà assoluta rappresentava circa l'8,4% della popolazione italiana. Circa 5 milioni di persone.REDDITO DI CITTADINANZA, LE REGIONI CHE NE BENEFICERANNO DI PIÙSecondo i dati saranno i connazionali della Campania a beneficiare di più dell'assegno. Al secondo posto la Sicilia, poi il Lazio. 4° la Lombardia, seguita dalla Puglia e dal Piemonte.