Reddito di cittadinanza, esulta su Fb e ringrazia Di Maio. Utenti indignati, ma la realtà è ben diversa

Pentito di mafia ucciso in auto: era libero da due settimane. Chi era Orazio Pino, killer catanese

Ultimo aggiornamento: 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un caso che ha tenuto banco per diverse ore, nato da un video pubblicato su. Nel filmato si vede infatti un uomo esultare dopo aver ricevuto la card per il, impartire una benedizione fittizia e baciare la foto di, il leader delche si è battuto affinché la misura di sostegno alle fasce più deboli diventasse realtà. Il video, però, ha suscitato diverse polemiche, comunque prive di fondamento: ecco perché e cosa è successo.Il filmato in cui si vede l'uomo benedire ilè stato pubblicato da, unnapoletano che vende fuochi d'artificio e materiale per feste ed eventi. In molti hanno pensato che si trattasse proprio del beneficiario dele non sono mancate altre critiche. C'è chi, infatti, ha commentato così: «Ha i soldi per i tatuaggi e per le tute di Armani Jeans e poi chiede il?». E chi, invece, si è indignato per altri motivi: «Fa l'imprenditore, pubblicizza i suoi prodotti su Facebook e poi dallo stesso profilo fa sapere che ha ricevuto il?».L'indignazione è forse comprensibile, ma in realtà assolutamente infondata. Come spiega Tpi , infatti, l'uomo che ha ricevuto ilnon è Corrado Finale, bensì suo cognato. Lo spiega lo stesso imprenditore partenopeo: «Io ho una piccola attività e mia moglie lavora in fabbrica, perché dovremmo chiedere il? Quell'uomo è mio cognato Luigi, che ha 30 anni, è disoccupato ed ha una figlia di due anni. Le persone che ci attaccano non ci conoscono e sono ignoranti».