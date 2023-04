Reddito di Cittadinanza, cosa cambia: il sussidio cala del 30%. I requisiti per ottenerlo e a quanto ammonta

di Redazione web

Reddito di Cittadinanza, il governo stabilisce le nuove regole. Le famiglie in difficoltà economica che non hanno componenti minori, disabili o over 60 potranno chiedere il nuovo sussidio contro la povertà con una durata di 12 mesi e per un importo massimo di 350 euro, ovvero il 30% in meno rispetto ai 500 euro previsti come limite per le famiglie dove ci sono componenti meritevoli di maggiore tutela: dovrebbero essere queste le nuove regole - secondo le indiscrezioni riportate dal Messaggero - che saranno introdotte dal provvedimento al quale sta lavorando il Governo per modificare il Reddito di cittadinanza.

Le indiscrezioni sul Reddito di Cittadinanza

Secondo la bozza circolata in precedenza il limite era fissato a 375 euro. In base alle indiscrezioni del quotidiano romano cambia anche la scala di equivalenza per i minori per la quale va moltiplicato l'importo. Se il primo componente vale uno, i minorenni dovrebbero valere solo lo 0,15 nel caso di bambino inferiore a tre anni e lo 0,10% negli altri casi (adesso è pari allo 0,2 mentre nella bozza precedente erano esclusi e veniva prevista un'aggiunta di 50 euro a minore).

Per poter accedere al nuovo assegno, bisognerà avere un Isee inferiore a 7.200 euro, e un reddito familiare non superiore a 6.000 euro, adeguato in base ad una scala di equivalenza che terrà conto del numero dei componenti del nucleo familiare.

Discussione aperta

Dal ministero del Lavoro comunque fanno sapere che il testo non è chiuso e che soprattutto sulla scala di equivalenza c'è ancora una riflessione in corso. Ma è ancora aperta anche la decisione sul nome che potrebbe essere Garanzia per l'ìnclusione ma non dovrebbe comunque più essere Mia (misura inclusione attiva).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 15:53

