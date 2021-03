Il presidente Inps: «Reddito di cittadinanza anche agli immigrati»

Estendere il diritto a ottenere il reddito di cittadinanza anche a immigrati e famiglie numerose, questa la proposta di Pasquale Tridico, presidente dell'Inps. «Il reddito di cittadinanza è un argine importante contro la povertà assoluta che è aumentata con il Covid, raggiunge 3 milioni di persone e l'importo medio è di 550 euro. Ora sono necessarie risorse aggiuntive soprattutto per le famiglie numerose e gli immigrati», ha dichiarato intervistato dalla 'Stampa'.

«Il reddito - ricorda - prevede un requisito di residenza in Italia di dieci anni, mi sembra eccessivo e non esiste in nessun Paese europeo. Quanto alle famiglie numerose, occorre aumentare il sussidio in base ai componenti del nucleo, oggi al massimo si arriva a 1.330 euro. O si cambia la scala di equivalenza, oppure si potrebbe agire sul contributo da 280 euro legato all'affitto. L'idea sarebbe di modularlo in base al numero dei familiari per raggiungere maggiore equità», spiega ancora il presidente dell'Inps.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 10:14

