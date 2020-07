Vertice Ue, scontro Conte-Rutte su recovery fund: «Proposta olandese impraticabile»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Luglio 2020, 19:39

La proposta del premier olandese,, sulla governance del recovery fund «è incompatibile con i trattati e impraticabile sul piano politico». Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio,, nel corso del suo intervento al Vertice Ue. La posizione dell'Olanda è che gli Stati abbiano voce in capitolo nella valutazione della validità dei piani nazionali di riforma e nella loro supervisione, attraverso un controllo di fatto diretto da parte dei Governi e quindi del Consiglio, indebolendo così il ruolo della Commissione.Una proposta contenente nuovi elementi per avvicinare le posizioni su Recovery Fund e Bilancio Ue 2021-2027, potrebbe essere sul tavolo dei leader, già per la discussione della cena di lavoro. Almeno queste sono le attese di alcune fonti diplomatiche europee.