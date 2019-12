Realize Networks, la Talent Agency italiana del food: +25% nel 2019

Realize Networks è la prima Talent Agency italiana dedicata al food, fondata nel 2008 da Pasquale Arria. L’anno che sta per concludersi è stato quello di crescita e grandi cambiamenti dovuti non solo all'incremento del 15% di clienti, ma anche grazie alla creazione di un team e-commerce interno e a grandi investimenti nel settore del marketing, della comunicazione e del digital che, insieme, hanno permesso di chiudere l'anno con un aumento del 38% nella realizzazione di progetti di Branded Entertainment e Branded Content destinati all’online. Un risultato che segna un aumento del 25% del fatturato, rispetto al turnover registrato nel 2018.



Realize Networks, con sede in Via Pier Candido Decembrio a Milano, registra a oggi un fatturato in continua crescita, un organico di 37 professionalità, con 14 nuovi assunti nell’anno in corso, una media di 200 clienti attivi all’anno, nove dipartimenti, 20 talent in esclusiva, affermandosi nel settore di riferimento come la più grande agenzia di talent agency del food in Italia. Realize adotta un modello di business che oltre all’asset puramente digital, sviluppa le potenzialità dei loro assistiti a 360°, che spazia in vari ambiti, dall’editoria alla televisione, dalle vendite on line all’ e-learning.



«L’obiettivo dell’agenzia per il 2020 è di aumentare i ricavi del 40% e al momento siamo in linea con questo target - dice Pasquale Arria CEO & Founder - Credo che questi risultati importanti finora raggiunti siano il frutto di una precisa strategia di comunicazione che ha dato sempre valore alla qualità dei contenuti proposti e alla progettualità con cui accompagniamo i nostri assistiti nel loro percorso professionale».



In occasione della cerimonia di premiazione del Bea Italia 2019 - Festival Italiano degli eventi e della Live Communication -, avvenuta lo scorso 27 novembre al THE MALL di Milano, Realize ha ritirato il premio come miglior agenzia emergente dell’anno. Una serata unica in cui hanno sfilato le più importanti agenzie dell'event industry italiana, tra cui Realize con l’evento celebrativo dei 70 anni di Costa Crociere. Sul podio nelle categorie: BRAND ACTIVATION; FESTIVAL; EVENTO MEDIA E PR e UTILIZZO UNEXPECTED DI UNO SPAZIO. Un riconoscimento prestigioso che giunge in un momento di grande crescita e sviluppo del gruppo Realize.



«Sono felice, emozionato per questo riconoscimento, - continua Pasquale Arria CEO & Founder di Realize Networks - perché dietro c’è il lavoro, c’è l’impegno e la passione, mia e del mio team. In questi anni ci siamo costantemente messi in gioco per cercare sempre nuovi stimoli, per cercare di sorprendere i nostri clienti con progetti innovativi. Il mio obiettivo nella vita, come imprenditore, è sempre stato quello di lavorare sodo, con costanza, cercando sempre di anticipare le tendenze di un mercato in continuo cambiamento. Lo facciamo con i nostri talent e con i brand che ci scelgono. Nasciamo come piccola agenzia di management, - conclude - oggi ci confrontiamo con i big di eventi e comunicazione, gestendo un parterre di più di 20 talent con uno staff di 40 professionisti. Da questo riconoscimento traiamo la forza ancora maggiore per migliorarci e puntare al meglio, guardano avanti nella direzione che speriamo possa essere sempre quella giusta».



La mission è essere un’opportunità per i talent – tra chef, influencer e food-blogger – per accrescere il loro potenziale: una precisa strategia di comunicazione che dà valore alla qualità dei contenuti proposti e alla progettualità con cui Realize accompagna i propri talenti è frutto della sinergia tra i vari dipartimenti.









Mercoledì 18 Dicembre 2019, 09:55

