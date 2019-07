Fallimento Qui!Group: in manette il re dei buoni pasto Gregorio Fogliani

Roma, i furbetti del cartellino: dipendente dell'ufficio giardino timbra per i colleghi

Giovedì 11 Luglio 2019, 13:30

Nell'ambito dell'inchiesta sul fallimentoè stato arrestato, presidente e fondatore della società di distribuzione deiutilizzati anche dalla pubblica amministrazione. Insieme a lui sono finiti in manette anche, amministratore delegato della società e il consigliere delegato. Agli arresti domiciliari anche la moglie di Fogliani, Luciana Calabria, e le due figlie Chiara e Serena Fogliani.A settembre dello scorso anno, il tribunale di Genova aveva dichiarato il fallimento della Qui!Group per oltre 325 milioni di euro di debiti.Le indagini hanno portato alla scoperta di buoni pasto non contabilizzati per 180 milioni e il dirottamento di somme a favore di altre società riconducibili alla stessa famiglia di imprenditori pari a 41 milioni di euro.Inoltre è emersa anche una presuntaper 6 milioni di euro nei confronti di un investitore americano ed una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per 1,12 milioni di euro.C'è anche iltra le vittime delle truffe. La società avrebbe falsificato i bilanci per ottenere un milione di euro di finanziamenti dal Miur per un progetto su carte e buoni pasto. Altra vittima, un investitore americano: la holding Felctor Luc Holding 2 che aveva finanziato un investimento per oltre sei milioni di euro.Inoltre nel 2016 la Qui!Group aveva stipulato una convenzione con la(centrale acquisti dellapubblica amministrazione italiana) per rifornire i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Lombardia e Lazio (1 milione di euro di buoni pasto). A luglio dello scorso anno la Consip aveva sospeso la convenzione con la società di Fogliani «per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali»: A partire da gennaio 2018 erano state trasmesse a Consip dalle amministrazioni utilizzatricimolte segnalazioni di disservizi per la mancata spendibilità dei buoni emessi da Qui!Group.Numerose imprese esercenti la ristorazione nella rete convenzionata con il gruppo avevano inoltre segnalato il mancato pagamento da parte della stessa società delle fatture relative ai buoni pasto spesi dai dipendenti pubblici.