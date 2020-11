Primark, col Covid crisi senza precedenti: con le chiusure dei negozi utili giù del 40%

La crisi del Covid colpisce anche un colosso come Primark. La multinazionale dell'abbigliamento, infatti, con le varie chiusure dovute all'emergenza coronavirus, ha fatto registrare dati drammatici negli utili.

Come spiegano il Telegraph e l'Independent, Primark ha registrato perdite per circa 800 milioni di sterline (oltre 890 milioni di euro) rispetto all'utile dell'anno precedente: un crollo pari a circa il 40%. Si tratta di un bilancio solo temporaneo e la situazione potrebbe aggravarsi: un dato che fa riflettere, vista anche la popolarità e il giro d'affari di Primark.

Per questo motivo, i vertici di Primark hanno già annunciato di valutare orari di apertura più lunghi alla fine dei nuovi lockdown stabiliti dai governi, in Gran Bretagna come nel resto del mondo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 08:50

